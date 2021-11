Une dose de rappel offerte aux 70 ans et plus

(Québec) Le gouvernement Legault élargit l’administration d’une dose de rappel de vaccin contre la COVID-19 aux aînés âgés de 70 ans et plus. Il sera possible de prendre un rendez-vous sur la plateforme Clic Santé à compter du 16 novembre. Les pages de rendez-vous seront offertes progressivement par groupe d’âge.

Fanny Lévesque La Presse

Pour le moment, il n’est pas nécessaire d’administrer une troisième dose de vaccin à la population âgée de moins de 70 ans. Cette nouvelle recommandation survient alors que Santé Canada a donné mardi le feu vert à l’administration d’une dose de rappel du vaccin Pfizer-BioNTech en dose de rappel pour les 18 ans et plus.

Québec s’appuie sur une recommandation du Comité sur l’immunisation du Québec et de la Santé publique pour vacciner une troisième fois les 70 ans et plus. La troisième dose doit être administrée six mois après la seconde.

Par ailleurs, pour les Québécois ayant reçu deux doses du vaccin AstraZeneca, il est maintenant recommandé de recevoir un vaccin ARNm en troisième dose.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le gouvernement Legault avait donné le feu vert à l’administration d’une troisième dose de vaccin pour les aînés hébergés en CHSLD et résidences privées pour aînés. La vaccination de cette clientèle - environ 220 000 personnes - devrait être complétée d’ici la fin du mois de novembre.

Québec se prépare également à débuter la vaccination des 5 à 11 ans lorsque Santé Canada approuvera le vaccin au pays. Le gouvernement a comme objectif d’administrer une première dose du vaccin aux enfants d’ici les Fêtes pour terminer la vaccination au début de l’année 2022.