(Ottawa) Santé Canada approuve le vaccin Pfizer-BioNTech en dose de rappel pour les 18 ans et plus.

Mélanie Marquis La Presse

Le feu vert de Santé Canada a été annoncé dans un bref communiqué de presse, mardi. « Le vaccin de rappel est autorisé pour les adultes de 18 ans et plus, et doit être utilisé au moins six mois après que la personne a complété la première série de vaccins », a indiqué le ministère.

La demande d’approbation de Pfizer a été reçue le 1er octobre dernier, et à l’issue d’« un examen complet et indépendant des preuves », Santé Canada a déterminé que le vaccin anticovidique de rappel « répondait aux exigences strictes en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité ».

Le nouveau ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a favorablement accueilli ce développement qui « contribuera à renforcer le déploiement des vaccins au Canada dans l’avenir », a-t-il fait valoir sur Twitter, mardi.

Il revient aux provinces et aux territoires de décider du moment où les doses sont administrées.

Le gouvernement du Québec a approuvé à la fin septembre l’administration d’une dose additionnelle de vaccin contre la COVID-19 pour les résidants des milieux de vie pour personnes âgées, comme les CHSLD et les résidences privées pour aînés.

Il y a un peu moins d’une semaine, l’Ontario a annoncé que l’admissibilité à une dose de rappel serait élargie progressivement « en fonction de l’âge et du risque afin d’offrir une protection supplémentaire contre le variant Delta ».

Mais les provinces se préparent aussi à une autre campagne de vaccination : celle pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Santé Canada se penche actuellement sur la demande d’autorisation du vaccin pédiatrique de Pfizer-BioNTech. La requête a été déposée le 18 octobre dernier.

Aux États-Unis, le vaccin Pfizer-BioNTech a été approuvé la semaine passée pour cette tranche d’âge par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), et la campagne de vaccination s’y est aussitôt mise en branle.