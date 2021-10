Plus de 1000 propriétaires de bars, DJ et amateurs de vie nocturne manifestent à Montréal samedi après-midi pour demander l’ouverture des pistes de danse dans la métropole.

Coralie Laplante La Presse

Au son de musique électronique, les manifestants se sont rassemblés au pied du monument sir George-Étienne Cartier, avant de déambuler dans les rues. Plusieurs étaient vêtus de costumes et de paillettes, en brandissant des pancartes où l’on pouvait lire « Open dance floors » (ouvrez les pistes de danse).

Le rassemblement organisé par la Coalition pour la danse sociale revendique que les boîtes de nuit puissent à nouveau accueillir des fêtards qui dansent jusqu’aux petites heures du matin. « Venez supporter notre industrie et votre mode de vie nocturne. C’est notre culture », pouvait-on lire sur la page Facebook de l’évènement. Près de 3000 personnes ont indiqué qu’elles allaient participer à l’évènement sur la page.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE

Andrew Pololos, DJ et propriétaire du club Espace, déplore que les pistes de danse soient accessibles à Toronto et non à Montréal. Il considère également injuste qu’il soit permis de danser au Centre Bell, et non dans les bars. « C’est le temps pour le gouvernement d’assouplir les mesures », lance-t-il.

Vito V, animateur et DJ, est du même avis. « L’industrie du tourisme, les clubs et les DJ, on a vraiment mangé une volée. On dirait que le gouvernement fait des ajustements pour tout le monde, sauf nous autres », dit-il, en évoquant que son industrie a suivi les règles sanitaires tout au long de la pandémie.

Selon les informations obtenues par La Presse, les boîtes de nuit et les bars pourraient être admissibles au prolongement ciblé du programme de soutien aux entreprises du gouvernement fédéral, annoncé jeudi.

« Les organisations dans le secteur du tourisme et de l’accueil, incluant les bars, pourraient se qualifier pour le Programme de relance pour le tourisme et l’accueil si elles rencontrent les critères d’admissibilité. Les critères d’admissibilité pour ce programme seraient en grande partie similaires à ceux des programmes existants de subvention salariale et de subvention pour le loyer », a affirmé par courriel le porte-parole du ministère des Finances, Kevin Maillet.

« Une organisation pourrait être admissible au programme de relance pour le tourisme et l’accueil à condition qu’elle réponde aux deux nouvelles conditions liées aux revenus annoncées [jeudi] », a-t-il ajouté, en précisant que des détails suivront prochainement.

Avec Léa Carrier, La Presse