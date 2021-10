(Ottawa) L’économie canadienne prend du mieux et le gouvernement Trudeau ajuste les programmes d’aide aux entreprises et aux travailleurs affectés par la pandémie d’une manière plus ciblée.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Dans le cas des entreprises qui sont encore durement touchées par les mesures de restrictions telles que l’industrie touristique et les restaurants, le gouvernement fédéral propose de prolonger le programme de subvention salariale et l’aide au loyer jusqu’au 7 mai 2022. En principe, ces programmes devaient prendre fin samedi.

La subvention accordée à ces entreprises sera « très ciblée » et commencera à 40 % pour les demandeurs ayant subi une perte de revenu de 40 %. Le taux de subvention augmentera en fonction de la perte de revenus, a indiqué la ministre des Finances Chrystia Freeland.

« Nous sommes conscients que certaines entreprises sont incapables de reprendre toutes leurs activités en raison des restrictions sanitaires nécessaires qui sont encore en place », a-t-elle affirmé.

La ministre a aussi annoncé l’intention d’Ottawa de prolonger le programme d’embauche pour la relance du Canada à un taux de 50 % des salaires des travailleurs, également jusqu’au 7 mai.

En conférence de presse à Ottawa en compagnie du premier ministre Justin Trudeau, Mme Freeland a par ailleurs confirmé que la Prestation canadienne de relance économique (PCRE) prendra fin le 23 octobre. Mais elle entend créer un nouveau programme ciblé pour les employés qui ne peuvent se rendre au travail dans certaines régions à cause de mesures de confinement imposées par les autorités sanitaires.

Cette prestation d’urgence liée aux mesures de confinement permettra à un travailleur d’obtenir 300 $ par semaine, ou 1200 $ par mois, soit le même montant offert en vertu du programme de la PCRE.

« Nous faisons quelques ajustements aux programmes de soutien au revenu créé dans le contexte de la pandémie pour qu’ils concordent avec la nouvelle phase de la relance. Comme c’est le cas pour les mesures de soutien aux entreprises, nous passons de programmes généraux à du soutien plus ciblé », a relevé la ministre Freeland.

Ce bouquet de mesures qui prendront fin en mai prochain coûtera 7,4 milliards de dollars au fisc canadien.

« Nous sommes maintenant dans une nouvelle phase qui est très différente des jours les plus sombres de notre lutte contre la COVID. Nous avons récupéré tous les emplois perdus. Les taux de vaccination sont élevés et augmenteront à mesure qu’il deviendra possible de vacciner davantage de nos enfants. Les frontières rouvrent et la quatrième vague semble être sous contrôle dans de nombreuses régions du pays », a souligné Mme Freeland.