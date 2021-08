(Québec) Les 60 000 employés de la fonction publique ne retourneront pas au bureau à compter du 7 septembre comme prévu. Le gouvernement Legault reporte l’opération en raison de l’émergence de la quatrième vague de la pandémie de COVID-19.

Tommy Chouinard La Presse

Deux sources bien au fait du dossier, qui n’avaient pas l’autorisation d’en parler publiquement, ont confirmé à La Presse cette décision du Conseil du trésor qui a commencé à circuler dans l’appareil gouvernemental. Une annonce officielle doit être faite par le gouvernement au cours des prochains jours, selon nos informations.

Le 30 juin, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, avait annoncé un plan de retour graduel au bureau pour les fonctionnaires. Ce retour devait se faire par étapes à compter du 7 septembre.

On comptait accueillir, dès le 15 octobre, 50 % des employés quelques jours par semaine. On prévoyait également que tous les fonctionnaires allaient pouvoir se rendre au bureau à partir du 15 novembre, avec une formule hybride combinant le télétravail et le travail au bureau.

Selon les indications données par le Conseil du trésor dans les derniers jours, le plan est reporté, mais aucun nouvel échéancier n’a encore été fixé. On a évoqué que ce serait retardé d’un mois, mais rien n’est coulé dans le béton.

En matinée vendredi, le cabinet de Sonia LeBel se contentait de dire que le plan de retour graduel au bureau est remis en question et qu’une annonce serait faite bientôt.

Depuis que le Québec est passé au palier d’alerte vert à la fin juin, le retour progressif au bureau, dans le secteur public comme dans le secteur privé, est possible, bien que le télétravail demeure recommandé, comme l’indique la CNESST sur son site web.

Ce retour sur les lieux de travail est de la responsabilité de l’employeur, et plusieurs entreprises se retrouvent maintenant aujourd’hui devant un casse-tête en raison de la quatrième vague et de l’essor du variant Delta, plus transmissible et plus virulent. La Santé publique pourrait faire de nouvelles recommandations à ce sujet dans les prochains jours.