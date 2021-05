La vaccination sans rendez-vous reprendra dès jeudi au Palais des congrès, annonce la Santé publique de Montréal. Cette fois, ce sera toutefois avec des doses de Pfizer et de Moderna.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Chaque jour, quelques centaines de places sans rendez-vous seront disponibles pour les groupes prioritaires », a en effet indiqué le CIUSSS Centre-Sud dans un tweet publié en milieu d’après-midi, sans donner plus de détails.

L’organisation précise néanmoins que « dans le cadre de cette opération, nous administrons Pfizer et Moderna ».

Fin avril, la Santé publique avait annoncé la fin de la campagne de vaccination sans rendez-vous à Montréal, avec le vaccin d’AstraZeneca. Les cinq CIUSSS s’étaient dit victimes d’un succès « foudroyant » depuis l’ouverture aux personnes de 45 ans et plus, qui venait d’être faite à l’époque.

Rappelons que depuis mardi soir, tous les Québécois de 25 ans font partie des groupes prioritaires, et sont par ailleurs autorisés à prendre leur rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est d’ailleurs réjoui de la progression de la campagne au Québec. « La semaine des jeunes démarre excessivement bien alors que 50 % des 30-34 ans de partout au Québec ont déjà pris leur rdv pour aller se faire vacciner », a-t-il dit sur les réseaux sociaux.

L’élu s’est d’ailleurs tourné vers les réseaux sociaux, en matinée, pour interpeller les jeunes adultes et leur demander de se faire vacciner. « La dernière année a dû être très difficile pour vous. Vous avez fait des sacrifices remarquables pour protéger les personnes plus vulnérables de la société, et le système hospitalier qui les soigne. […] On approche de la ligne d’arrivée et vous avez maintenant un rôle crucial à jouer », a soulevé M. Dubé.