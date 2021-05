COVID-19

Mesures sanitaires au Québec

Un peu d’air pour les régions

(Québec) Le gouvernement Legault assouplit les restrictions pour la grande région de Québec et autorise le retour en classe des élèves du secondaire 1 et 2, ramène le couvre-feu à 21 h 30 et permet la réouverture des commerces non essentiels. En Outaouais et en Beauce, seuls les enfants du primaire retournent à l’école. L’Abitibi-Témiscamingue bascule de l’orange au jaune. Par contre, la MRC du Granit en Estrie sera sous le coup de mesures spéciales à compter de minuit.