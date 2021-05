COVID-19

Commande d’Ottawa

Quatre-vingts millions pour des masques qui dorment en Chine

Des millions de masques commandés par Ottawa pour affronter la pandémie ont poireauté en Chine pendant un an, en raison d’une dispute sur la qualité du produit, a appris La Presse. Lundi, le gouvernement a finalement annulé les contrats et exigé le remboursement de plus de 80 millions de dollars qui avaient été payés à l’avance à un importateur montréalais. Retrouver l’argent risque toutefois d’être difficile.