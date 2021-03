Visites à domicile permises dès les 65 ans et plus vaccinés

(Québec) Le Québec doit recevoir quelque 1,7 million de vaccins contre la COVID-19 d’ici la fin du mois de mars. C’est plus que prévu alors que la province devait en recevoir initialement 1,3 million. La vaccination aux 70 ans et plus sera élargie à l’ensemble de la province. Québec ouvre également la porte à la reprise de certains rassemblements privés.