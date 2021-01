(Ottawa) Le Canada ajoute 20 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech à son panier d’immunisation contre la COVID-19 en exerçant son option d'achat au contrat avec la pharmaceutique.

Mélanie Marquis

La Presse

« Avec cette nouvelle, on se rapproche encore plus de notre objectif, qui est d’offrir des vaccins à tous les Canadiens d’ici l’automne [fin septembre] », s’est réjoui le premier ministre Justin Trudeau en conférence de presse à Rideau Cottage, mardi.

Selon ce qu'il a suggéré, les nouveaux arrivages de Pfizer qui sont attendus en avril ou en mai ne changent pas l'échéancier à plus court terme, qui demeure de faire vacciner environ trois millions de personnes d'ici la fin du mois de mars.

Mais la cadence s'accélérera ensuite de manière importante, et le Canada aura entre les mains suffisamment de doses des vaccins Pfizer-BioNTech et de Moderna – les deux seuls qui ont été approuvés jusqu’à présent – pour vacciner jusqu’à 20 millions de personnes entre avril et juin, a-t-il spécifié.

Et à plus long terme, les ententes d’approvisionnement avec les deux pharmaceutiques se traduisent par un accès à un total de quelque 80 millions de doses pour 2021. À raison de deux doses par vaccin, cela signifie que 40 millions de Canadiens pourraient être immunisés cette année.

Le Canada a signé des ententes avec sept fournisseurs. En exerçant cette plus récente option d'achat avec Pfizer, le Canada a maintenant 40 millions de doses de ce vaccin au compteur, et il pourrait avoir accès jusqu'à 36 millions de doses de plus du même vaccin.

« Notre gouvernement va continuer de travailler sans relâche avec les provinces et les territoires pour que les vaccins soient livrés et que les gens soient immunisés aussi vite et efficacement que possible. En ce moment, c’est notre priorité », a expliqué Justin Trudeau.

Il revient à chaque province et territoire de déterminer et exécuter sa stratégie de vaccination, notamment sur le plan du calendrier d'administration des doses du vaccin contre la COVID-19, un enjeu qui a fait couler de l'encre au cours des derniers jours, alors que le Québec a changé son approche.

Le Comité consultatif national de l'immunisation déposera mardi des recommandations sur ce plan.

Selon ce qu'a déclaré sa présidente, la Dre Caroline Quach, sur les ondes de Radio-Canada, on conseillera que les deuxièmes doses de vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech et Moderna soient administrées au maximum six semaines après la première.

La ministre fédérale de l'Approvisionnement, Anita Anand, n'a pas voulu se prononcer sur la façon dont les fournisseurs recevront cet avis.

Vaccination avant élection ?

La vaccination sera au cœur des discussions du cabinet libéral, qui amorce une série de rencontres pour se préparer à la rentrée parlementaire 2021. Le conseil des ministres, qui a subi des changements mardi matin, se réunira de façon virtuelle.

Ce rebrassage de cartes a soulevé des questions sur les velléités électorales du premier ministre; lorsqu'on lui a demandé s'il s'engageait à ne pas déclencher de scrutin avant que tous les Canadiens qui le souhaitent aient accès à un vaccin, Justin Trudeau a répondu qu'il s'agissait là de sa « préférence ».

Frontière canado-américaine

Le premier ministre a par ailleurs annoncé mardi que le Canada et les États-Unis ont décidé, d'un commun accord, de prolonger d'un autre mois les restrictions des déplacements à la frontière, soit jusqu'au 21 février prochain.

La frontière est fermée aux voyages non essentiels depuis le 21 mars 2020.