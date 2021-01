(Ottawa) Marc Garneau est devenu officiellement mardi le quatrième ministre des Affaires étrangères en quatre ans du gouvernement Trudeau.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Le premier ministre Justin Trudeau a procédé à un remaniement ministériel mineur qui a fait bouger deux ministres influents du Québec, soit Marc Garneau et François-Philippe Champagne.

À la tête du ministère des Transports depuis 2015, Marc Garneau devient donc responsable de la diplomatie canadienne à la place de François-Philippe Champagne. Ce dernier s’est vu confier le mandat de diriger le ministère l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée de manière virtuelle à cause de la pandémie de COVID-19.

La nomination de M. Garneau à la tête du ministère des Affaires étrangères survient à quelques jours de l’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration démocrate du président désigné Joe Biden, le 20 janvier.

Comme ce fut le cas depuis 2017, les relations canado-américaines, malmenées par le locataire actuel de la Maison-Blanche, Donald Trump, seront l’un des dossiers prioritaires du gouvernement Trudeau.

M. Trudeau a été contraint de procéder à ce remaniement après avoir été informé par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, Navdeep Bains, qu’il ne briguera pas les suffrages aux prochaines élections pour des raisons familiales. Père de jeunes adolescentes, M. Bains compte siéger à titre de simple député à la Chambre des communes encore quelques mois avant de faire le saut dans le secteur privé.

M. Trudeau a décidé d’accorder au député de Mississauga-Centre, Omar Alghabra, une promotion en le nommant ministre des Transports. Considéré comme un proche de M. Trudeau, M. Alghabra occupait d’ailleurs le poste de secrétaire parlementaire du premier ministre (renouvellement de la fonction publique), de la vice-première ministre Chrystia Freeland et du ministre des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc.

Le premier ministre a aussi profité de l’occasion mardi pour nommer de nouveau Jim Carr au cabinet, qui a été contraint de quitter ses fonctions de ministre du Commerce international pour des raisons de santé. M. Carr, qui a été réélu dans la région de Winnipeg, au Manitoba, aux dernières élections, se porte mieux et devient ministre sans portefeuille ayant comme mandat de représentant spécial pour les Prairies. Les libéraux ont été rayés de la carte électorale en Saskatchewan et en Alberta en octobre 2019.

Des sources libérales ont insisté pour dire que ce remaniement ne signifie pas que des élections fédérales sont imminentes. « Ce n’est pas un remaniement politique en prévision du déclenchement d’une élection », a-t-on insisté. Mais selon les calculs des stratèges libéraux, un scrutin fédéral au printemps ou à l’automne apparaît tout de même comme le scénario que doit privilégier le premier ministre s’il souhaite obtenir un autre mandat des électeurs.

En coulisses, on estime que la décision du premier ministre de confier à Marc Garneau le ministère des Affaires étrangères est tout à fait logique.

« Marc Garneau est un gage de stabilité au moment où les relations canado-américaines seront encore au premier rang des priorités du gouvernement. Il connaît très bien les États-Unis. C’est un ministre qui a toujours livré la marchandise », a affirmé une source libérale, qui s’exprimait sous le couvert de l’anonymat.

Depuis le retour des libéraux au pouvoir, en 2015, Justin Trudeau a souvent fait appel à Marc Garneau pour « éteindre des feux », même quand cela ne relevait pas de son ministère. À titre d’exemple, c’est lui que le premier ministre a dépêché pour calmer la grogne au Québec alors que l’on assistait à une augmentation du nombre d’immigrants qui traversaient la frontière canado-américaine d’une manière irrégulière en utilisant le chemin Roxham, près du poste frontalier de Saint-Bernard de Lacolle, en 2018.

M. Garneau quittera les Transports alors que des décisions importantes sont attendues dans le secteur aérien, entre autres choses. Les transporteurs aériens et l’industrie aéronautique réclament notamment une aide spécifique à leur secteur, durement affecté par la crise économique provoquée par la pandémie de COVID-19.

M. Garneau devait aussi statuer sur l’offre d’achat d’Air Transat par Air Canada – un dossier qui doit être approuvé par le cabinet dans son ensemble au cours des prochaines semaines.

Mais dans les rangs libéraux, on estimait inévitable son ascension au ministère des Affaires étrangères compte tenu sa longue feuille de route sans faute au cabinet et ses connaissances des dossiers liés aux affaires étrangères.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE François-Philippe Champagne

Pour sa part, François-Philippe Champagne se voit muter à un ministère à saveur économique après avoir dirigé la diplomatie canadienne avec doigté pendant un peu plus d’un an dans un contexte difficile en raison de la pandémie.

Au fil des mois, M. Champagne a été saisi de plusieurs dossiers complexes, notamment l’écrasement du vol PS752 de la compagnie Ukraine International Airlines, abattu par deux missiles sol-air tirés par les Gardiens de la révolution islamique iranienne peu après son décollage de l’aéroport de Téhéran.

L’écrasement de l’avion avait tué les 176 personnes à bord, dont la moitié étaient des citoyens canadiens ou des résidents permanents.

C’est également sous la houlette de M. Champagne que le Canada a essuyé un deuxième échec en 10 ans alors que le gouvernement Trudeau tentait d’obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU l’été dernier.

Dans les rangs libéraux, M. Champagne est considéré comme un candidat potentiel dans une éventuelle course à la direction du Parti libéral du Canada, une fois que Justin Trudeau aura décidé de passer le flambeau. Mais la ministre des Finances Chrystia Freeland, qui a aussi été ministre des Affaires étrangères et a réussi à renégocier avec succès l’Accord de libre-échange nord-américain avec l’administration Trump et le Mexique, sera aussi sans doute sur les rangs.