(Ottawa) À une semaine de l’échéance de l’entente sur la fermeture de la frontière canado-américaine, le gouvernement fédéral envoie le signal que la réouverture n’est pas pour bientôt. Car les États-Unis posent « un risque », a convenu la Dre Theresa Tam.

Mélanie Marquis

La Presse

Le premier ministre Trudeau a d’abord voulu user de prudence en commentant le dossier, mardi matin, notant que les discussions entre Ottawa et Washington sur l’échéance du 21 mai prochain allaient toujours bon train, et qu’elles étaient constructives.

Mais puisqu’il a été quelque peu talonné par les journalistes en conférence de presse, il a fini par ouvrir son jeu, en affirmant que le gouvernement allait être « très, très prudent » concernant sa frontière, incluant celle avec les États-Unis.

« Nous allons continuer d’être très prudents au sujet des vecteurs d’infection qui arrivent au Canada, et cela passe par le maintien des restrictions sur les voyages internationaux », a laissé tomber Justin Trudeau lors de son allocution quotidienne à Rideau Cottage.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Dre Theresa Tam

L’administratrice en chef de l’Agence de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a abondé dans le même sens. « Ce virus pourrait décoller rapidement si nous ne sommes pas extrêmement prudents dans notre approche, tant intérieure qu’internationale », a-t-elle affirmé en conférence de presse au parlement.

Mais elle est allée un peu plus loin que le premier ministre en ce qui a trait à la dangerosité potentielle du voisin au sud. « Évidemment, les États-Unis étant l’un des pays qui ont toujours des cas, et qui tentent toujours de gérer les éclosions, ils représentent en ce sens un risque pour le Canada », a-t-elle lancé.

La patronne des autorités sanitaires a noté que « l’un des principes de base dont nous avons discuté avec les provinces, c’est que nous devrons observer ce qui se passe avec le relâchement des mesures de santé publique intérieures avant de pouvoir nous pencher sur un relâchement à la frontière internationale ».

Alors que l’entente sur la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis aux déplacements non essentiels vient à échéance le 21 mai prochain, le premier ministre n’a pas voulu dire clairement s’il veut la rouvrir.

La pandémie de la COVID-19 continue à faire des ravages aux États-Unis ; selon un recensement du Center for Systems Science and Engineering de l’Université Johns Hopkins, plus de 1,3 million de personnes y ont été infectées par le virus, et 80 000 personnes sont décédées des suites de la maladie.

Au Canada, il y avait 70 342 cas, dont 5049 décès, en date du 12 mai. Plus de 1,14 million de tests (entre 26 000 et 28 000 quotidiennement) ont été réalisés à l’échelle du Canada, et 6 % d’entre eux sont revenus avec un résultat positif, a énuméré la Dre Tam en conférence de presse au parlement.

La frontière canado-américaine a été fermée aux voyages non essentiels le 21 mars dernier. L’entente entre les deux partenaires comprend des exceptions, notamment pour maintenir la chaîne d’approvisionnement.