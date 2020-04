Le magnat de l’immobilier Michael Rosenberg est atteint de la COVID-19 et repose aux soins intensifs, dans la foulée du mariage de sa nièce, qui a réuni au moins 180 personnes à l’hôtel Crowne Plaza le 16 mars.

Vincent Larouche

La Presse

André Dubuc

La Presse

La Presse révélait hier que le mariage, tenu alors que le gouvernement avait demandé de limiter les sorties et les rassemblements, a eu lieu malgré tout dans l’établissement hôtelier qui appartient à la famille Rosenberg. La famille du marié vient de New York, et certains invités ont assisté à la célébration sans avoir été en isolement pour 14 jours comme on demande aux voyageurs de le faire.

Plusieurs personnes ont été déclarées positives au nouveau coronavirus après coup, notamment le père de la mariée, Samuel Rosenberg, et son frère Michael, qui dirige l’entreprise immobilière Rosdev et a souvent figuré dans les palmarès des Québécois les plus riches. Au moins une personne qui travaillait pour les organisateurs a aussi été déclarée positive et des travailleurs se sont plaints du risque que l’événement faisait courir aux personnes présentes.

Samuel Rosenberg s’est isolé à la maison après avoir reçu son diagnostic, mais Michael Rosenberg a été hospitalisé dans un état critique, ont confirmé à La Presse trois personnes qui étaient au fait de la situation.

« C’est vrai. Il est là depuis presque une semaine maintenant », a expliqué Alex Werzberger, un porte-parole de la communauté juive hassidique.

Le Conseil hassidique juif du Québec a aussi confirmé l’hospitalisation de l’homme d’affaires, mais a précisé que l’organisme ne parlait pas en son nom. « C’est quelqu’un qui s’est toujours représenté lui-même », a fait valoir Alain Picard, porte-parole du conseil.

L'entreprise Rosdev de la famille Rosenberg est active dans le monde immobilier montréalais depuis près de 60 ans. Fondé par David Rosenberg, le groupe est dirigé aujourd’hui par Michael Rosenberg à titre de président et chef de la direction.

Rosdev a en portefeuille des propriétés dans diverses catégories d’actif dépassant les 10 millions de pieds carrés et 1500 employés. On y trouve des immeubles de bureaux pour 3 millions de pieds carrés, des propriétés commerciales, 2000 chambres d’hôtel et environ 25 entrepôts. Rosdev détient également une quarantaine d’établissements de santé au sud de la frontière. Au Canada, le gros de ses immeubles est localisé sur l’île de Montréal et dans la région de la capitale fédérale.

Rosdev détient son siège social au 7077, avenue du Parc. Elle détient aussi les immeubles de bureaux du 600 et du 4810, Jean-Talon. Il gère l’immeuble qui accueille la Cour fédérale, sur la rue McGill. Ses immeubles industriels se concentrent à l’arrondissement Saint-Laurent et les alentours. Outre l’hôtel Crowne Plaza de l’aéroport Trudeau où s’est tenue la noce de sa nièce le 16 mars, Rosdev est aussi propriétaire du Marriott Courtyard de Baie-D’Urfé, en façade de la métropolitaine.