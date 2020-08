Au lendemain du dévoilement du plan d’action gouvernemental pour affronter la deuxième vague, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, presse Québec de « bien considérer » les besoins des personnes vulnérables dans la métropole, en s’impliquant encore davantage dans le financement des ressources en itinérance.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Bien sûr, les hôpitaux et les CHSLD sont absolument essentiels, mais nous devons également se préoccuper de celles et ceux qui pourraient tomber encore plus dans la précarité, comme nous l’avons vu pendant la première vague », a indiqué Mme Plante mercredi, lors d’une séance du comité exécutif.

Pour la cheffe de Projet Montréal, il est grand temps de trouver des avenues plus permanentes en matière de lutte à l’itinérance, qui « demeure de responsabilité provinciale ». « Bien sûr, la Ville tente de trouver des solutions d’urgence pour pallier les besoins, mais il faut avoir une réflexion à long terme. C’est important que Québec, via le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), offre les ressources nécessaires en habitation, en soins de santé et en ressources communautaires », martèle-t-elle.

La COVID-19 est venue bousculer le milieu communautaire et toutes les ressources pour les personnes en situation d’itinérance. Ça a révélé une précarité qui était là, mais qui tout d’un coup, s’est réveillée au grand jour. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Montréal affirme avoir atteint 60 % de sa cible de 950 unités de logements pour des personnes en situation d’itinérance, établie en 2018 par le biais d’un plan de 7,8 millions. « Je m’en réjouis, mais il faut continuer. Même en atteignant le 100 %, les besoins vont continuer d’augmenter. Avoir un toit sous notre tête est un droit fondamental », ajoute Mme Plante.

Celle-ci réitère par ailleurs que Québec et Ottawa doivent s’entendre rapidement sur une entente bilatérale en habitation, ce qui a déjà été fait avec certaines provinces dont l’Ontario. « En ce moment, les coffres sont vides. Malheureusement, il y a de l’argent en suspens qui pourrait servir à faire de l’habitation pour ceux qui en ont besoin », soutient la mairesse.

« Nous sommes prêts »

Mardi, en dévoilant son plan pour la deuxième vague, le gouvernement Legault a pour sa part assuré que les personnes itinérantes ne seront pas oubliées. « Nous avons fait nos devoirs. Nous sommes prêts », a lâché le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, en assurant que le milieu de l’itinérance aura un financement adéquat.

« Les personnes vulnérables sont encore plus touchées par les mesures que le reste de la population. Il faut mieux les soutenir », a-t-il ajouté, promettant que « des efforts seront aussi consacrés à l’appui des organismes communautaires ». Québec assure par ailleurs avoir « tiré des leçons » du printemps dernier. Une série d’actions, articulées autour de neuf axes, seront déployées d’ici le 30 septembre.

« Il va y avoir une deuxième vague. Je le dis, parce que je ne voudrais pas que les gens soient déçus lorsqu’on aura des éclosions dans un centre hospitalier, dans un CHSLD ou même dans une école. Ce qu’on a appris, c’est à contrôler les choses », a prévenu le ministre de la Santé, Christian Dubé, d’entrée de jeu.

Une somme de 106 millions sera notamment versée à la Santé publique pour l’embauche de 1000 nouvelles ressources afin d’augmenter la capacité de retraçage. Tous les CHSLD seront aussi dotés d’un « gestionnaire responsable » et la mobilité de la main-d’oeuvre sera interdite. « On est arrivés dans la pandémie avec peu de ressources, un système fragilisé. Avec le plan d’action, on donne les moyens à nos gestionnaires de travailler avec les bons outils », a ajouté M. Dubé.