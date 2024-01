Avec leur sensibilité propre, des artistes nous présentent leur vision du monde qui nous entoure. Cette semaine, nous donnons carte blanche à l’auteur et éditeur Stéphane Dompierre.

Stéphane Dompierre Collaboration spéciale

Je me souviens, quand j’étais jeune, d’avoir déniché au (défunt) magasin Bonimart un disque des Beatles où l’on voyait les quatre musiciens entourés de viande et de poupées aux têtes arrachées. J’ai su des années plus tard que ce disque avait vite été retiré des tablettes pour en modifier la couverture. Cet exemplaire avait été oublié là. Si je l’avais acheté, je pourrais aujourd’hui le vendre 125 000 $. J’ai possédé une figurine de Star Wars qui me rapporterait 25 000 $ aujourd’hui si je ne m’en étais pas débarrassé. Et un G.I. Joe qui vaudrait tout autant. Que j’ai donné quand je me suis tanné de jouer avec.

Ce n’est donc pas d’hier que je fais de mauvais choix quand il s’agit d’assurer ma sécurité financière. Je me doutais tout de même un peu que de fouiller dans les vieilles boîtes dans le fond de la cave chez mes parents quand ils ont vendu la maison, à la recherche d’un jouet rare, d’une poupée Bout d’chou de collection ou d’une carte de hockey très convoitée et en parfait état, ce n’était pas un objectif financier très solide.

Mon plan de retraite, pour le moment, c’est de me faire chicaner par Pierre-Yves McSween. Chaque matin, il me réveille en sonnant à ma porte. Je lui ouvre et il m’engueule sans tarder : « Stéphane ! Mais qu’est-ce que t’as foutu ? Franchement ! »

Maintenant que j’essaie de redresser la situation, je cherche des sources d’informations pour m’aider et je suis plutôt déçu. Les chroniques qui font des études de cas ont des exemples qui m’interpellent rarement.

« Je suis saltimbanque et ma blonde vend de la poterie. On a 3 millions en REER, un CELI plein à ras bord et une maison payée évaluée à 22 millions. On se demande si on a les moyens d’avoir un petit chalet avec nos maigres avoirs. »

Je pense que oui. Vous aurez peut-être à raccourcir de quelques semaines votre voyage autour du monde cette année, mais vous allez passer à travers cette situation difficile. Courage.

« Je suis un homme seul. Mon plan de retraite est de vivre avec un maigre 100 000 $ par an, alors que je ne gagne qu’un salaire de 400 000 $ par années et que je ne possède que 18 immeubles locatifs, une mine de cuivre et une poule aux œufs d’or. Croyez-vous que ce soit possible ? »

Monsieur, même si je suis poche en maths, je crois que tu vas t’en sortir.

J’ai cherché conseil dans les livres de finances personnelles. Leurs titres sont tous très alléchants, mais je préférerais qu’ils nous disent les vraies affaires, disons entre parenthèses, après le titre. Là, on saurait ce qu’on achète !

S’enrichir grâce à la Bourse (Quand t’as hérité à 20 ans)

Investir dans l’immobilier (Avec l’aide de tes parents investisseurs immobiliers)

Père riche, père pauvre (Moi je suis riche, toi tu ne le seras pas, accuse tes parents)

Retraité à 30 ans (Je vis maintenant dans une tente au fond des bois, je vole de la nourriture comme Yogi l’ours et j’aurais besoin de vêtements chauds et de briquettes pour le barbecue, merci)

Le principe de beaucoup de ces livres, malheureusement, n’est pas « ce que tu devrais faire », mais « ce que t’aurais dû faire ».

Si t’as 29 ans et que tu commences enfin à t’intéresser à tes finances, ça se pourrait que le livre Retraité à 30 ans arrive un peu tard dans ta vie. C’est plate, mais ce n’est pas tous les enfants qui ont l’idée de demander des REER au père Noël.

La recette est si simple que je pourrais sortir mon propre livre sur le sujet. Le problème, c’est qu’il serait un peu court. Je préfère donc vous l’offrir ici dans son intégralité :

Le secret de la richesse (Mon livre de finance qui résume tous les autres maudits livres de finance)

Étape 1 : Place 400 $ par semaine à 7 % de rendement toute ta vie à partir de ta naissance. Si tu pognes le WiFi là-dedans et que tu peux commencer avant de naître, ce serait encore mieux.

Fin

Pour m’aider vraiment, j’aurais besoin d’un livre de conseils pour ceux qui n’ont pas suivi les conseils des livres de conseils. Un livre dont le titre serait quelque chose comme Finalement, tu vas vivre plus vieux que tu pensais ! Oups ! Petit guide pour quand tu te réveilles et que ta santé financière n’est pas vargeuse, mais que tu veux la redresser pour ne pas devoir travailler jusqu’à 100 ans.

J’en conviens que c’est moins accrocheur et ça fait moins rêver qu’un titre comme Bébé retraité, prépubère et millionnaire ou Comment avoir ton premier million avant ton premier bouton, mais ça me serait beaucoup plus utile.