Vendre au rabais l’électricité qu’on n’a pas

Difficile de savoir où on s’en va avec notre hydroélectricité. Un jour, on entend le tout nouveau président d’Hydro-Québec, Michael Sabia, dire qu’il faut augmenter les tarifs : « Prochaine question ! », a-t-il pris soin d’ajouter. Le lendemain, le premier ministre François Legault a dit qu’on n’aura aucune augmentation de plus de 3 % par année.