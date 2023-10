PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Quoi de mieux que de prendre sa retraite sur un terrain de football quand on est un ancien joueur ? C’était le cas de notre Laurent Duvernay-Tardif national, qui a convoqué la presse le 21 septembre dernier pour annoncer son départ. N’y a-t-il rien de plus banal à mettre en image qu’une conférence ? Une table et des micros… Mais parfois, si on est chanceux, on a droit à un stade, un gentil gaillard et plein d’émotions ! Tout le monde reconnaît les tiges des buts et le profil de LDT. Il ne me restait qu’à être patient et espérer que le célèbre joueur passe dans la zone payante pour crier « touché ! ». – Dominick Gravel, La Presse