PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

Les gens disent que la pluie est bonne pour la pêche. Du moins, c’est ce que les passagers des quatre embarcations autorisées pour la pêche à la ouananiche au lac aux Sorciers, en Mauricie, s’efforçaient de croire en regardant les prévisions météorologiques en ce matin de début d’été. En chaloupe avec mon collègue Charles Lecavalier et un ami aux compétences de pêche adéquates pour l’occasion, nous espérions non seulement ramener de gros poissons, mais aussi une bonne histoire et de bonnes photos. Au lever du soleil, les quelques rayons du soleil qui se frayaient timidement un chemin entre les nuages nous ont remplis d’espoir. La lumière était belle, l’eau, calme et les pêcheurs, heureux. Mais vers 8 h, une pluie soutenue a débuté. J’ai finalement récolté plus de bonnes images que nous n’avons sorti de poissons. Heureusement, notre histoire de pêche s’est terminée en dégustant deux bonnes truites cuites sur le feu, les pieds au sec. Pour la ouananiche, il faudra gagner la loterie qui donne accès au lac encore une fois. – Edouard Plante-Fréchette, La Presse