Chaque semaine, un de nos journalistes vous présente un essai récemment publié.

Difficile pari que celui de publier un livre portant sur la pandémie de COVID-19 en 2023. Qui a envie ou même besoin de lire sur ce qui a empoisonné notre existence depuis mars 2020 ?

Cela dit, l’on comprend facilement le besoin de revenir à chaud sur ce triste épisode de l’histoire récente. Déjà plusieurs livres se sont penchés sur la question, dont 5060 – L’hécatombe dans nos CHSLD, paru aux Éditions La Presse et signé par nos collègues Gabrielle Duchaine, Katia Gagnon et Ariane Lacoursière, Le printemps le plus long, du journaliste Alec Castonguay, aux Éditions Québec Amérique, ainsi que Traitements-chocs et tartelettes, d’un collectif d’auteurs dirigés par Josiane Cossette et Julien Simard, aux Éditions Somme toute, pour ne nommer que ceux-là.

Au tour d’André Pratte, ancien sénateur et éditorialiste en chef de La Presse, de présenter Les anges oubliés, pour rappeler le rôle du milieu communautaire dans la lutte contre la COVID-19. En particulier le travail mené dans la métropole sous l’impulsion de quatre fondations philanthropiques dans des quartiers défavorisés comme Côte-des-Neiges, Parc-Extension et Montréal-Nord.

Entraînées par des mécènes, dont Claire Trottier, Andrew Molson et Stephen Jarislowsky, des fondations privées ont en effet ressenti le besoin d’unir leurs forces dès mars 2020. Un regroupement se forme donc avec le concours d’un coordonnateur expérimenté, Félix-Antoine Véronneau, et des organismes de tous les quartiers de Montréal sont mis en lien pour établir un plan d’action.

L’ouvrage, divisé en sept courts chapitres, est un récit et non une analyse de la lutte contre la pandémie dans la métropole. Animé par sa rigueur habituelle, André Pratte a réalisé quelque 70 entrevues pour brosser le bilan du travail de ces « anges oubliés » et pour en tirer quelques conclusions sur l’importance du privé dans le bon fonctionnement du système de santé public.

Les anges oubliés a le mérite de mettre en lumière le travail des groupes communautaires. Leurs actions multiples ont brisé l’isolement de nombreuses personnes. Dans certains quartiers, le porte-à-porte a ainsi permis d’apporter information et réconfort à une frange de la société qui demeurait entièrement imperméable aux consignes sanitaires diffusées chaque jour.

L’auteur fait écho, pudiquement, aux tensions qui ont pu surgir au terme de la période où les quatre fondations ont souhaité voir Québec hériter de la structure développée par leur initiative. Déjà mise en place, elle était fin prête à continuer de fonctionner avec le soutien de l’État. Ce ne fut pas le cas, déplorent-ils.

La lecture du livre se termine, sans surprise, sur une mise en garde concernant l’importance de retenir les leçons du passé. Il faut que l’expérience acquise des trois dernières années nourrisse nos réflexions et que l’on demeure préparé pour la prochaine crise, quelle qu’elle soit. André Pratte retient entre autres l’intervention du coordonnateur de l’organisme MultiCaf de Côte-des-Neiges, Jean-Sébastien Patrice, dans un forum faisant le bilan en septembre 2022 des actions décrites dans le livre. « Nous avons autant d’usagers qu’au sommet de la COVID. Cette fois-ci, c’est l’inflation. Nous sommes toujours en crise ! »

Extrait « Maintenant que l’on a, à peu près, appris à “vivre avec la pandémie”, tous ceux qui ont participé à cette corvée espèrent que le gouvernement, les groupes communautaires, les fondations philanthropiques et la population tireront profit de cette expérience en vue des prochaines crises. Et pourquoi pas “permanentiser” les plans d’action communautaires ? Le système de santé du Québec étant en crise permanente, pourquoi ne pas harnacher l’énergie et les connaissances des groupes communautaires en appui à la santé publique, à la prévention des maladies ? »

Qui est André Pratte ? André Pratte a été journaliste pendant près de 40 ans, dont 14 comme éditorialiste en chef à La Presse. Il a été sénateur indépendant de 2016 à 2019. L’auteur continue de participer au débat public par ses nombreuses interventions dans les médias.