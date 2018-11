A Star is Born moins populaire à l'étranger

La quatrième mouture de A Star is Born est un indéniable succès en Amérique du Nord, mais les bonzes de l'industrie s'interrogent maintenant sur la moindre popularité du film de Bradley Cooper dans les pays non anglophones.

Le Hollywood Reporter rapporte qu'habituellement, on évalue les recettes globales au box-office dans une proportion de 40 % sur le territoire intérieur (États-Unis et Canada) et 60 % à l'international.

Or, 144,8 millions de dollars des recettes globales de 322,8 millions proviennent des territoires internationaux, soit une proportion de 45 %.

En guise de possible explication, on avance que le film est un drame romantique plutôt qu'une franche comédie musicale ou un biopic.

Par ailleurs, il se pourrait que le couple Lady Gaga-Bradley Cooper soit reformé sur scène si jamais la chanson Shallow se retrouve en lice aux Oscars dans la catégorie de la meilleure chanson originale.

«On en a parlé, parce que je suis tellement maniaque! a révélé Bradley Cooper au journal Variety. Je lui ai fait part de la manière dont on pourrait la présenter, alors on verra. Il existe peut-être une façon cool, moins orthodoxe de faire la performance.»