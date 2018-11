Olivier Gourmet: l'exercice de l'acteur

La croix et la bannière

Lauréat de plusieurs prix d'interprétation, dont celui du Festival de Cannes en 2002 pour Le fils des frères Jean-Pierre et Luc Dardenne, Olivier Gourmet a bien dit ci-haut recevoir «de temps en temps» des scénarios accrocheurs. Est-ce donc si complexe?

«Oui, répond-il. Les bonnes propositions sont de plus en plus difficiles à financer. C'est la croix et la bannière. Les chaînes télé ont pris le pouvoir, du moins en France, en matière de distribution et de financement du cinéma. Et elles cherchent des films plus commerciaux et grand public qui peuvent passer à 20 h. Alors, le cinéma indépendant a plus de mal à se financer. Et je ne suis pas le seul à le dire!»

Pourquoi ne pas les écrire lui-même? «Pour la simple raison que je ne suis pas certain d'être capable de le faire. L'écriture est un métier qui se pratique et se travaille. Je ne le fais pas. Comme je suis assez exigeant avec moi-même, je ne serais peut-être pas satisfait de moi. C'est sans doute ce qui me pousse à ne pas y aller.»

Mais, attention, l'idée germe dans son esprit. «Parfois, ça me travaille un peu, dit-il. Souvent, les scénarios que je reçois ne sont pas assez aboutis ou travaillés. Je me dis alors que c'est peut-être le moment d'écrire des choses. J'ai quelques idées. Mais pour écrire, je devrai avoir l'envie vitale de le faire. Vitale dans le sens où, le matin, j'aurai l'énergie de le faire comme j'ai l'énergie nécessaire pour aller jouer.»

Et jouer, on le rappelle, Olivier Gourmet pourrait faire ça 365 jours par année.

Cinemania commence aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 11 novembre.