Un festival de cinéma renonce à intégrer Kobe Bryant dans son jury

«Après discussions avec les différents acteurs du festival Animation Is Film, la décision a été prise de retirer Kobe Bryant du jury de l'édition 2018», a expliqué l'organisateur, Eric Beckman.

«Nous sommes un festival jeune et il est important que notre énergie soit concentrée sur les films, les réalisateurs et les spectateurs», a-t-il ajouté.

Les organisateurs du festival, programmé du 19 au 21 octobre à Los Angeles, ont ainsi répondu à une pétition en ligne les exhortant à retirer son invitation à Bryant.

Il avait été accusé de viol en 2003 par une employée d'un hôtel où il passait sa rééducation après une opération, mais il avait échappé à un procès après un accord financier avec la plaignante.

Bryant qui a mis un terme à sa carrière en 2016, s'est reconverti dans la production de films et de documentaires.

Le film d'animation Dear Basketball, inspiré de la lettre qu'il avait écrite pour annoncer la fin de sa carrière, a reçu l'Oscar du meilleur court métrage d'animation en 2018.

Il a fait part de sa déception: «C'était un honneur d'avoir été sélectionné comme juré de ce festival, mais cette décision me motive encore plus à mettre en place une société de production centrée sur la diversité et l'inclusion», a expliqué le quintuple champion NBA.