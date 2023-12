Noël insolite et décalé

Rémi, 21 ans, quitte La Tuque pour aller vendre des sapins de Noël à New York pendant un mois dans le but de rembourser une dette entraînée par un embarrassant accident de la route.

Quand ça va mal, ça va mal. Alors qu’il trône au sommet du palmarès des vendeurs de bière de l’entreprise Fond’Tonne, Rémi (Étienne Galloy, vu dans la série Haute démolition) endommage le véhicule commercial dans un bête accident alors qu’il est en état d’ébriété. Détail non négligeable : c’est le soir de l’Halloween et il est déguisé en prince saoudien. Embarrassant.

Pour rembourser son patron – mais aussi un peu pour fuir la pénible et fulgurante honte qui le guette – le jeune homme de 21 ans suit son ami Étienne (Rémi Goulet) vers New York, où ce dernier a l’habitude d’aller travailler illégalement dans un kiosque de vente d’arbres de Noël. Le hic, c’est qu’Étienne se fait coincer à la frontière et que Rémi est laissé à lui-même, terrifié à l’idée de se faire larguer seul en pleine Grosse Pomme.

Inquiété par la horde de rongeurs ayant élu domicile dans les poubelles avoisinant le kiosque, les monologues nébuleux des sans-abri qui rôdent dans le coin et le froid de décembre, le vendeur de bière converti en vendeur de sapins attendra avec impatience que les modalités de son séjour s’éclaircissent.

Heureusement, pour remplacer Étienne, l’entreprise louche dépêchera Laura (Diane Rouxel, Les garçons sauvages, Volontaire), une militante française habituée du travail saisonnier et du déchétarisme (dumpster diving), qui, cerise sur le gâteau, est propriétaire d’une fourgonnette douillette. Arrive le moment le plus prévisible du scénario de Sapin$ : Rémi s’amourache de sa partenaire, pendant que celle-ci craque plutôt pour une New-Yorkaise très engagée dans sa communauté.

Mais les intrigues amoureuses restent au second plan du premier long métrage de Stéphane Moukarzel, qui cosigne le scénario avec Germain Larochelle. Rémi et Laura développeront finalement une relation amicale touchante et apprendront surtout à connaître la kyrielle de personnages – tous très drôles – qui font le charme du Bronx dépeint dans Sapin$.

Des tenanciers de bar plaisantins à l’exigeante restauratrice cambodgienne, ceux qui composent l’écosystème du quartier mettent en lumière des enjeux comme l’embourgeoisement, la migration et même l’épuisement militant à travers leurs histoires. Plusieurs thèmes auxquels on ne s’attend pas nécessairement en commençant cette comédie.

Ce qui ne laisse aucun doute, c’est que Sapin$ est un film des Fêtes très original. Réconfortant, comique et bien ficelé, il saura plaire à ceux qui cherchent à s’imprégner de l’esprit de Noël, sans se farcir une énième histoire typique.