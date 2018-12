La SODEC finance la production de 11 longs métrages

Mme Barbeau-Lavalette signera l'adaptation du roman et de la pièce à succès La déesse des mouches à feu de Geneviève Pettersen, un portrait de génération à travers l'histoire de Catherine, une jeune fille qui atteint l'adolescence alors que ses parents entament une procédure de divorce. Catherine Léger signera le scénario du film.

Hier soir, justement, l'Association québécoise des critiques de théâtre a remis à La déesse des mouches à feu le Prix du meilleur spectacle de l'année.

Sophie Dupuis, dont le premier long métrage, Chien de garde, représentait le Canada dans l'actuelle course à l'Oscar du meilleur film étranger (mais n'a pas été retenu dans la liste de dix films dévoilée hier), recevra pour sa part du financement pour son prochain film, intitulé Souterrain. Dans celui-ci, on découvre l'histoire liant Martin, un mineur diplômé en sauvetage, et plusieurs de ses camarades pris sous terre.

Pascal Plante, dont le film Les faux tatouages est allé à la Berlinale en février dernier, nous revient cette fois avec Nadia, butterfly, un drame sportif autour de Nadia, une jeune femme de 20 ans qui représente le Canada en natation aux Jeux olympiques.

Caroline Monnet, artiste multidisciplinaire d'origine algonquine, dirigera le film Bootlegger qui se déroule dans le Grand Nord. On y retrouve Mani, une avocate autochtone qui revient dans sa communauté pour libérer les siens des lois désuètes du gouvernement. Elle propose de tenir un référendum destiné à abolir la prohibition de l'alcool dans la communauté, une initiative qui risque de bouleverser le trafic illégal qu'exerce Laura, une femme blanche de 45 ans. Daniel Watchorn cosigne le scénario.

Les autres titres financés sont Mon cirque à moi de Miryam Bouchard, La face cachée du baklava de Maryanne Zéhil, Montreal Girls (en anglais) de Patricia Chica, Sin La Habana (en anglais et en espagnol) de Kaveh Nabatian, Like a House on Fire (en anglais) de Jesse Noah Klein, Crépuscule pour un tueur de Raymond St-Jean et Adam change lentement de Joël Vaudreuil.