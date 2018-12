Golden Globes: Vice en tête avec six nominations

Vice, film biographique consacré à l'ancien vice-président américain Dick Cheney, a récolté jeudi le plus grand nombre de nominations pour les Golden Globes, qui ouvrent la saison des prix à Hollywood.

Sélectionné à six reprises, le film d'Adam McKay avec Christian Bale en Dick Cheney devance de peu La Favorite, Green Book et A Star Is Born, à égalité avec cinq nominations.