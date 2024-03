(Albuquerque) Une juge du Nouveau-Mexique a rejeté vendredi la tentative de l’armurière de cinéma de contester sa condamnation pour homicide involontaire de la directrice de la photographie, abattue par Alec Baldwin sur le tournage du film Rust.

Susan Montoya Bryan Associated Press

Après avoir entendu de brefs arguments lors d’une audience virtuelle, la juge Mary Marlowe Sommer, basée à Santa Fe, a déclaré qu’elle maintiendrait le cap et que l’armurier Hannah Gutierrez-Reed resterait en détention jusqu’à sa condamnation en avril.

Mme Gutierrez-Reed a été reconnue coupable par un jury au début du mois de mars pour sa participation à l’évènement mortel survenu en octobre 2021 dans la banlieue de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, lors d’une répétition. Alec Baldwin a été accusé par un grand jury en janvier et a plaidé non coupable à l’accusation d’homicide involontaire. Son procès est prévu en juillet.

Les avocats de la défense de Mme Gutierrez-Reed ont demandé plus tôt ce mois-ci la tenue d’un nouveau procès et ont exhorté le juge à libérer leur cliente de prison pendant que les délibérations se poursuivaient. L’avocat Jason Bowles a déclaré vendredi au juge que sa cliente n’avait commis aucune violation pendant le procès, qu’elle prenait soin de son père et qu’elle consultait un professionnel de la santé mentale.

« Elle n’a rien fait de mal. Elle ne représente pas un danger ni un risque de fuite », a-t-il affirmé.

Le juge a répondu : « Gardez à l’esprit qu’il y a eu un décès dont le jury a déterminé qu’il était causé par elle, donc je ne la libère pas. »

L’homicide involontaire est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 18 mois de prison et d’une amende de 5000 $. Mme Gutierrez-Reed est détenue au centre de détention pour adultes du comté de Santa Fe.

Dans les dépôts au tribunal, les avocats de la défense ont affirmé que les instructions données au jury dans cette affaire pourraient embrouiller les jurés et conduire à un verdict non unanime.

Des objections similaires aux instructions données au jury avaient été rejetées lors du procès, mais M. Bowles a soulevé vendredi une nouvelle décision de la Cour suprême du Nouveau-Mexique dans une affaire non liée qui abordait les situations où les jurés ont deux actes spécifiques ou plus à considérer lors de la délibération d’une accusation.

Dans le cas de Mme Gutierrez-Reed, il a expliqué que l’un des actes consistait à charger une balle réelle dans l’arme utilisée sur le plateau et l’autre était l’accusation selon laquelle elle n’avait pas effectué un contrôle de sécurité adéquat de l’arme à feu. Il n’a pas réussi à faire valoir que les jurés auraient dû recevoir des instructions distinctes pour chaque acte.

Mme Gutierrez-Reed pourrait être condamnée dès le 15 avril selon le calendrier actuel.

Alec Baldwin pointait une arme sur la directrice de la photographie Halyna Hutchins lorsqu’il a fait feu, tuant Mme Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

M. Baldwin a affirmé qu’il avait retiré le marteau de l’arme, mais pas la gâchette. Le témoignage d’un expert indépendant en armes à feu lors du procès de Mme Gutierrez-Reed a mis en doute le récit d’Alec Baldwin qui affirme que son arme a explosé sans qu’il appuie sur la gâchette.

Les procureurs ont reproché à Mme Gutierrez-Reed d’avoir involontairement apporté des balles réelles sur le tournage de Rust, où cela était expressément interdit. Ils ont également déclaré qu’elle n’avait pas suivi les protocoles de base de sécurité des armes à feu.

L’année dernière, le directeur adjoint et coordonnateur de la sécurité de Rust, Dave Halls, n’a pas contesté la manipulation négligente d’une arme à feu et a purgé une peine de six mois de probation sans surveillance.