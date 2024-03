L’Académie du cinéma a-t-elle réussi à transformer les Oscars ?

Pendant quelques années, les Oscars semblaient ne tenir qu’à un fil. L’audience était en chute libre. Et vint une pandémie qui n’a pas aidé. En plus, l’Académie à l’origine de la plus grande soirée d’Hollywood ne cessait de se retrouver du mauvais côté de la conversation – pensons à #OscarsSoWhite, à la bourde de la mauvaise enveloppe, aux prix décernés hors d’ondes, ou à la sinistre gifle de Will Smith.