Plus grand succès au box-office mondial en 2023, le film Barbie fait figure d’exception non seulement en raison de ses impressionnantes recettes, mais aussi pour ses nombreux personnages féminins. Une récente étude américaine a dévoilé que 77 % des 100 films les plus populaires en 2023 présentaient à l’écran plus de rôles masculins que féminins.

Seulement 18 % des films mettaient de l’avant plus de personnages féminins, alors que 5 % avaient un nombre égal de rôles joués par chacun des sexes.

Ces données ont été dévoilées dans le rapport It’s a Man’s (Celluloid) World que l’Université d’État de San Diego et le Center for the Study of Women in Television and Film font paraître annuellement depuis 2002.

Cette année, la professeure Martha M. Lauzen et son équipe ont observé plus de 2200 personnages pour évaluer la représentativité des femmes au grand écran.

Dans son étude, la chercheuse note une baisse dans le nombre de films ayant comme protagoniste une femme (33 %, en 2022, contre 28 % en 2023).

Elle souligne également que les personnages joués par des femmes étaient plus jeunes. « La majorité des personnages féminins ont entre 20 et 30 ans (55 %), tandis que la majorité des personnages masculins ont entre 30 et 40 ans (56 %) », peut-on lire dans l’étude.

