La SODEC a annoncé lundi les 21 nouveaux projets de scénario qu’elle soutiendra financièrement au cours de la prochaine année. Parmi eux, on note 12 longs métrages de fiction, dont un nouveau-né de la franchise Les Boys, et neuf documentaires, dont la pièce Run de lait, de Justin Laramée.

Les Boys – Ainsi soit-il, scénarisé par Richard Gaudreau et Cathleen Rouleau, reçoit ainsi un coup de main de la SODEC pour l’écriture du scénario. Évidemment, tous les projets de films annoncés ne se rendront pas nécessairement en production, mais il s’agit de la première étape à franchir.

À noter que sur les 12 scénarios de longs métrages de fiction, huit seront écrits par des femmes. Neuf si l’on compte la participation de Cathleen Rouleau dans Les Boys. Parmi les autres scénarios financés par la SODEC, notons Bijoux de Miryam Bouchard et Marie-Ève Larivière, Death Metal de Geneviève Albert, Marie-Andrée Gill et Kim O’Bomsawin et Saint-Lola ! de Schelby Jean-Baptiste.

Du côté des documentaires, outre le projet de documentaire de Run de lait qui s’intéresse à l’industrie laitière et fromagère du Québec et que scénarisera son auteur Justin Laramée, notons L’énigme Gerald Bull, de Mathieu Fournier, sur le meurtre de cet ingénieur canadien spécialiste en balistique devenu marchand d’armes. Mentionnons également Les origines de la musique d’Isabelle Lavigne.