Près de deux ans après avoir frappé Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, l’acteur Will Smith semble bel et bien de retour sur les rails : il vient de signer un contrat pour interpréter le rôle principal du thriller Sugar Bandits, nous apprend le magazine Variety.

Le film est basé sur le livre Devils in Exile, publié en 2011. Son auteur, Chuck Hogan, signera d’ailleurs le scénario du film à venir, dont la date de sortie demeure inconnue. Le livre raconte l’histoire d’un vétéran de la guerre en Irak qui s’allie avec d’autres vétérans pour intercepter des trafiquants de drogue, à Boston.

Le dernier film de Will Smith, le thriller historique Emancipation, remonte à décembre 2022, et portait sur l’évasion d’un esclave noir d’une plantation de la Louisiane, au 19e siècle. Sa sortie – limitée à quelques salles – avait été teintée par la controverse des Oscars.

En plus de Sugar Bandits, Will Smith travaille sur le quatrième film de la série Mauvais Garçons, et sur la suite du film de 2007 Je suis une légende, cette fois aux côtés de l’acteur et réalisateur Michael B. Jordan.