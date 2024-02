La tête du robot emblématique C-3PO, utilisée dans l’épisode Le retour du Jedi (1983) de la saga Star Wars, est exposée en Californie à l’approche de sa vente aux enchères.

Agence France-Presse

« C’est une pièce merveilleuse car elle est intacte, exactement dans le même état qu’au moment de la fin du tournage en 1983. On peut voir le plaqué or d’origine et l’usure pour le tournage. Nous estimons la valeur de cette pièce entre 500 000 et un million de dollars américains », explique Brandon Alinger, le directeur des opérations de la maison de vente Prop Store.

La tête « non restaurée » provient de la collection personnelle de l’acteur qui incarnait le robot, Anthony Daniels. Le fait que l’objet n’ait pas été restauré augmente sa valeur, selon la maison de vente.

« Ce qui est bien, c’est qu’on peut retrouver les plans exacts et les scènes du film dans la forêt d’Endor où cette tête a été utilisée. Le tournage avait eu lieu dans la forêt des séquoias dans le nord de la Californie. Il y a des plans de C-3PO dans le film. Quand on fait un arrêt sur image, on peut voir exactement cette finition sur le front et les petits ébréchures sur l’arrière, souligne Alinger. Nous pouvons dire que c’est bien cette tête, cela ne fait aucun doute, qui a été utilisée dans le film. »

La vente aura lieu le 12 mars à Los Angeles.