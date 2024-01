Origin Convaincant, mais didactique

En 2020, la journaliste américaine Isabel Wilkerson, lauréate d’un prix Pulitzer, a publié un essai sur les systèmes de castes (Caste : The Origins of Our Discontent) qui expliquent à la fois la ségrégation des Afro-Américains, l’Holocauste et les inégalités dans la société indienne. Paru quelques mois après le meurtre de George Floyd, le livre est resté plusieurs mois sur les listes de best-sellers aux États-Unis.