Ce n’est pas Mean Girls, mais plutôt The Beekeeper qui s’est hissé en première place des films les plus courus au Québec au cours du week-end. Ru, adapté du roman de Kim Thuy reste dans le top 10.

The Beekeeper (Le gardien), réalisé par David Ayer et mettant en vedette Jason Statham, a cumulé des recettes de 245 000 $. Mean Girls (Méchantes ados), de Samantha Jayne et Arturo Perez Jr., revendique pour sa part la deuxième place avec 216 000 $ aux guichets.

Wonka, qui a franchi la barre des 500 millions de recettes totales, selon le site Deadline, arrive en quatrième place au Québec pour le week-end du 12 au 14 janvier. Ru, de Charles-Olivier Michaud sur un scénario de Jacque Davidts et adapté du roman à succès de Kim Thuy, demeure dans le top 10 au Québec, en neuvième position, avec des recettes cumulatives de 1,7 million.