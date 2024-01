(Los Angeles) Mean Girls, nouvelle version en forme de comédie musicale du film éponyme de 2004, a engrangé 28 millions de dollars de recettes au box-office nord-américain entre vendredi et dimanche, selon les chiffres du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Le nouveau film, sorti vendredi aux États-Unis et produit par Paramount, est adapté de la comédie musicale sur Broadway tirée elle-même du premier Mean Girls (2004).

Il raconte l’histoire d’élèves que l’on aime à détester et est réalisé par la comédienne Tina Fey, qui avait écrit le premier scénario.

Elle y retrouve son rôle de prof de maths aux côtés d’Angourie Rice, Renee Rapp, Auli’i Cravalho et Bebe Wood. Lindsay Lohan, vedette du premier film, ne fait cette fois qu’une brève apparition.

« C’est un excellent début pour la suite d’une comédie d’ados », estime l’analyste David A. Gross, précisant que le nouveau film — qui attire un public plutôt jeune et féminin — connaît un meilleur départ que l’original.

The Beekeeper, des studios Amazon et MGM, se classe à la deuxième place avec 16,8 millions de dollars, pour sa sortie sur les écrans. Dans ce film d’action, Jason Statham incarne un ancien militaire membre des forces spéciales, désormais apiculteur, qui cherche vengeance sur un groupe mystérieux dont les arnaques cruelles ont mené au suicide d’une dame âgée.

Passant de la première à la troisième place, Wonka de Warner Bros. a récolté 8,4 millions de dollars.

Le film fantastique, agrémenté de chansons, voit Timothée Chalamet endosser le rôle du chocolatier excentrique du roman de Roald Dahl et vient de dépasser la barre des 500 millions de dollars de recettes au niveau mondial.

La comédie romantique Anyone but You de Sony est à la quatrième place avec 6,9 millions de dollars de recettes. Sydney Sweeney et Glen Powell, vu récemment dans Top Gun : Maverick, jouent deux tourtereaux dont la romance initiale est gâchée par des quiproquos.

À la cinquième place, le film d’animation Migration d’Universal et du studio Illumination a engrangé 6,2 millions de dollars. Une famille extravagante de canards colvert cherche à rejoindre la Jamaïque depuis le nord-est des États-Unis. Les voix françaises réunissent Pio Marmaï, Laure Calamy et Waly Dia.

