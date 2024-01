SAG Awards Barbie et Oppenheimer principaux finalistes

(New York) La Guilde des acteurs et actrices américains de cinéma et de télévision a dévoilé mercredi la liste des nominations pour sa 30e cérémonie, célébrant les interprètes des films Oppenheimer, Barbie et American Fiction – mais pas Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon de Scorsese.