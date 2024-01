PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS, VIA ASSOCIATED PRESS

(New York) La Guilde des acteurs et actrices américains de cinéma et de télévision a dévoilé mercredi la liste des nominations pour sa 30e cérémonie, célébrant les interprètes des films Oppenheimer, Barbie et American Fiction – mais pas Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon de Scorsese.

Jake Coyle Associated Press

Tout comme pour les Golden Globes, les interprètes de Barbie et d’Oppenheimer sont à nouveau les principaux finalistes des SAG Awards. Les deux films décrochent chacun quatre nominations, dont celle de la meilleure distribution d’ensemble. Margot Robbie et Ryan Gosling sont finalistes pour leurs performances dans Barbie, tandis que Cillian Murphy, Robert Downey Jr. et Emily Blunt ont reçu des nominations pour Oppenheimer.

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES, VIA ASSOCIATED PRESS Cillian Murphy dans une scène de Oppenheimer

American Fiction décroche trois nominations : meilleure distribution d’ensemble, meilleur acteur masculin pour Jeffrey Wright et meilleur second rôle pour Sterling K. Brown.

Comme ces trois films, Killers of the Flower Moon de Scorsese et The Color Purple ont été retenus pour la meilleure distribution d’ensemble, la plus haute récompense décernée par la guilde.

Absence remarquée dans cette liste de finalistes pour la meilleure distribution d’ensemble : Poor Things, de Yorgos Lanthimos, qui a remporté dimanche la meilleure comédie/film musical aux Golden Globes. La vedette du film, Emma Stone, est finaliste pour la meilleure actrice tandis que Willem Dafoe a été nommé pour le meilleur acteur masculin dans un second rôle – mais pas Mark Ruffalo.

Ce sont loin d’être les seuls « grands oubliés ». Les finalistes pour le prix du meilleur acteur sont Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (The Holdovers), Cillian Murphy (Oppenheimer) et Jeffrey Wright (American Fiction). Mais pas DiCaprio pour sa performance dans Killers of the Flower Moon. Lily Gladstone figure toutefois parmi les finalistes pour la meilleure actrice.

PHOTO FOURNIE PAR APPLE TV, VIA ASSOCIATED PRESS Robert De Niro et Leonardo DiCaprio dans une scène de Killers of the Flower Moon

May December, un « film d’actrices » par excellence, avec Julianne Moore et Natalie Portman, a été complètement ignoré – Charles Melton, finaliste aux Golden Globes, a fait chou blanc lui aussi.

Par ailleurs, ni Sandra Hüller (Anatomie d’une chute) ni Fantasia Barrino (The Color Purple) n’ont obtenu de nominations individuelles.

Dans les catégories télévision, le trio de choc qui a pratiquement balayé la soirée des Golden Globes – Succession, The Bear et Beef – figurait à nouveau parmi les principaux finalistes aux prix de la SAG. Ted Lasso et Barry font également bonne figure.

PHOTO CHRIS PIZZELLO, CHRIS PIZZELLO/INVISION/ASSOCIATED PRESS Les acteurs de la série Succession aux Golden Globes

Barbra Streisand recevra cette année le « prix hommage » de la Guilde.

Les prix de cette année font suite à une grève éreintante de 118 jours de la guilde d’acteurs SAG-AFTRA, qui a plongé Hollywood dans une bataille de plusieurs mois. La rémunération à l’ère de la diffusion continue en ligne et l’intelligence artificielle étaient les principaux enjeux de ce long conflit.

Les SAG Awards sont étroitement surveillés en tant que « baromètres des Oscars ». La cérémonie aura lieu le 24 février à Los Angeles et Netflix la diffusera en direct pour la première fois. Le gala de l’année dernière avait été diffusé sur le compte YouTube de Netflix.

Cette diffusion marquera donc l’une des incursions les plus notables de Netflix dans la programmation en direct. Le diffuseur en ligne, qui est depuis des années une force de la saison des récompenses, sera également le premier à accueillir les Oscars en mars.