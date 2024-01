Le film de Christopher Nolan et la série de HBO ont remporté les grands honneurs lors de la 81e cérémonie des Golden Globes, dimanche soir, sur les ondes de CBS.

Sous le thème de la diversité

Bannis par NBC après l’enquête du Los Angeles Times révélant qu’aucun membre de la communauté noire ne siégeait à leur jury, les Golden Globes sont revenus sur les ondes de CBS en 2023 avec la promesse d’encourager la diversité. En triplant le nombre de leurs votants, répartis sur les cinq continents, les Golden Globes ont pu former un jury plus diversifié avec 47 % de femmes et 60 % de personnes issues de diverses communautés culturelles.

Grâce à ces changements, plus de femmes concouraient dans les catégories Meilleur scénario et Meilleure réalisation. Deux actrices en vedette dans des films en langue étrangère se retrouvaient dans la catégorie Meilleure actrice dans un film dramatique : Sandra Hüller, d’Anatomie d’une chute, de Justine Triet, et Greta Lee, de Past Lives, de Celine Song. Par ailleurs, ces deux longs métrages étaient nommés dans la catégorie Meilleur film dramatique.

Pour présenter les prix, on a notamment fait appel à Issa Rae, David Oyelowo et Simu Liu. Fier de ses origines philippines, Jo Koy a animé les 81es Golden Globes. Ceux qui s’attendaient à un raz-de-marée rose ont eu droit à bien des coups de théâtre.

Cinéma

Barbie menait la course avec neuf citations. Or, la comédie de Greta Gerwig a dû se contenter du Meilleur box-office et de la Meilleure chanson originale (What Was I Made For, de Billie Eilish et Finneas O’Connell). Oppenheimer, de Christopher Nolan, a remporté cinq des huit prix pour lesquels il concourait : Meilleur acteur de soutien (Robert Downey Jr.), Meilleur acteur (Cillian Murphy), Meilleure bande originale (Ludwig Göransson), Meilleur réalisateur et Meilleur film.

Da’Vine Joy Randolph (Meilleure actrice de soutien) et Paul Giamatti (Meilleur acteur dans une comédie) ont été honorés pour The Holdovers, d’Alexander Payne. Emma Stone a été sacrée Meilleure actrice dans une comédie pour Poor Things, de Yorgos Lanthimos, prix de la Meilleure comédie. Meilleur film dans une langue autre que l’anglais, Anatomie d’une chute a permis à la réalisatrice Justine Triet de remporter le prix du Meilleur scénario avec Arthur Harari.

Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, est reparti avec le prix de la Meilleure actrice dans un drame pour Lily Gladstone, tandis que Le garçon et le héron, de Hayaho Miyazaki, a été couronné Meilleur long métrage d’animation.

Télé et plateformes

À l’instar de Barbie, Succession concourait dans neuf catégories. La populaire série de HBO s’est illustrée quatre fois : Meilleur acteur de soutien dans une série télé (Matthew Macfadyen), Meilleur acteur dans une série dramatique (Kieran Culkin), Meilleure actrice série dramatique (Sarah Snook) et Meilleure série dramatique.

Respectivement sacrées Meilleure série limitée, série d’anthologie ou téléfilm et Meilleure série musicale ou comédie, Beef et The Bear se sont illustrées deux autres fois chacune. La première avec les prix de la Meilleure actrice et du Meilleur acteur pour Ali Wong et Steven Yeun. La seconde avec les prix de la Meilleure actrice et du Meilleur acteur pour Ayo Edebiri et Jeremy Allen White.

La dernière saison de The Crown a remporté le prix de la Meilleure actrice de soutien dans une série grâce à Elizabeth Debicki. Pour la première fois de leur l’histoire, les Golden Globes ont décerné le prix du Meilleur stand-up à la télé. C’est à Ricky Gervais, qui brillait par son absence, qu’est revenu l’honneur de remporter ce prix pour Armageddon.

Animation

PHOTO SONJA FLEMMING, ASSOCIATED PRESS L'animateur de la soirée, Jo Koy

Succédant à l’humoriste d’afrodescendance Jerrod Carmichael, l’humoriste, acteur et scénariste Jo Koy animait pour la première fois de sa carrière une cérémonie d’une telle ampleur. « J’ai rien vu sauf Beef ! Je t’aime, Ali Wong ! », a-t-il lancé avant d’affirmer qu’il avait passé les Fêtes à regarder tous les films et séries nommés. « Ma résolution pour 2024 : finir de regarder Oppenheimer d’ici 2025 ! J’ai tellement hâte à la deuxième saison ! »

Fébrile, enthousiaste, l’animateur y est allé de quelques blagues à caractère sexuel sur Barbie, Saltburn et Maestro, ainsi que sur la paternité gériatrique de Robert De Niro, vedette de Killers of the Flower Moon, lesquelles sont tombées à plat ou ont fait hausser les sourcils dans la salle. « Les Golden Globes ont voulu rendre hommage à ma culture en servant des sushis. Je suis Philippin ! On fait cuire le poisson ! », a-t-il dit plus tard, créant une fois de plus le malaise. De grâce, ramenez l’incisif Ricky Gervais ou les hilarantes Tina Fey et Amy Poehler.

Les remerciements

La 81e édition des Golden Globes ne passera pas à l’histoire pour ses remerciements. Très émue, Lily Gladston s’est exprimée dans la langue des Blackfeet et a salué sa mère. « Je ne peux pas accepter ce prix en mon seul nom, le rôle d’un réalisateur étant de réunir des gens autour de lui. Je remercie donc Robert Downey Jr. et Cillian Murphy, mes fidèles complices », a dit Christopher Nolan avant de nommer plusieurs membres de son équipe.

« Pendant l’écriture, c’était la pandémie. Nous étions enfermés dans un appartement ; étrangement, personne n’est mort. J’ai dit à Arthur que personne n’irait voir ce film, parce c’est trop sombre, trop long, on y parle de suicide, il y a un chien qui vomit… », a lu Justine Triet, en allant chercher le prix du Meilleur scénario pour Anatomie d’une chute.

« Suck it, Pedro ! », s’est écrié Kieran Culkin, prix du Meilleur acteur dans une série dramatique (Succession), à l’endroit de la vedette The Last of Us. Quant à Paul Giamatti, il a dédié son prix aux enseignants, et Yorgos Lanthimos, à Bruce Springsteen.