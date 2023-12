(Los Angeles) Le film fantastique Wonka, sur le célèbre chocolatier éponyme, a repris la tête du box-office nord-américain pour son troisième week-end en salles, selon les estimations publiées dimanche par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Agence France-Presse

Porté par l’acteur vedette Timothée Chalamet, le film, qui a aussi connu un démarrage fort à l’étranger, a récolté près de 24 millions de dollars de recettes aux États-Unis et au Canada entre vendredi et dimanche, et devrait cumuler 31,8 millions de recettes avec la journée fériée de lundi selon des projections.

Dans ce long métrage des studios Warner Bros., Timothée Chalamet incarne le personnage exubérant Willy Wonka du roman Charlie and the Chocolate Factory de Roald Dahl, à ses débuts de chocolatier.

Entouré notamment d’Hugh Grant, surprenant en Oompa Loompa, et de Rowan Atkinson, il succède avec brio aux interprétations de Gene Wilder et de Johnny Depp.

Le film cumule déjà plus de 142 millions de dollars de recettes depuis sa sortie aux États-Unis et au Canada, et 244 millions mondialement.

En deuxième position du podium du week-end, Aquaman and the Lost Kingdom, autre long métrage de Warner Bros., avec 19,5 millions de dollars.

Il est suivi par le film d’animation Migration, épopée comique d’une famille de canards, les Colvert, partis en direction de la Jamaïque, et qui recueille 17,2 millions de dollars de recettes sur trois jours.

Le long métrage The Color Purple, qui retrace en musique l’histoire de trois femmes noires dans l’Amérique post-éclavagiste, arrive quant à lui à la quatrième place pour son premier week-end.

Le film de Warner Bros. toujours, porté par les trois actrices Fantasia Barrino, Taraji P. Henson et Danielle Brooks et adapté du roman du même nom d’Alice Walker, rapporte 13 millions de dollars.

En cinquième position, la comédie romantique Anyone But You cumule 9 millions de dollars.