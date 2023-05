(Cannes) Notre envoyé spécial sur la Croisette fait un compte rendu des dernières nouvelles du Festival de Cannes.

Envoyé spécial Marc-André Lussier La Presse

Une vie extraterrestre ? Oui, peut-être…

Entouré d’une partie de sa distribution, dont Scarlett Johansson Jason Schwartzman et Bryan Cranston, Wes Anderson s’est amené à Cannes avec Asteroid City, « une méditation poétique sur le sens de la vie » en lice pour la Palme d’or. Se déroulant en 1955 dans une bourgade fictive située en plein désert, l’intrigue fait notamment écho à un évènement cosmique survenu à cet endroit. Lors d’une conférence de presse tenue mercredi, le cinéaste américain, qui a écrit son scénario avec Roman Coppola, s’est exprimé sur les possibilités d’une vie extraterrestre. « À vrai dire, je ne me fierais d’aucune façon à mes opinions à ce propos ! », a déclaré celui ayant pour la troisième fois un film sélectionné en compétition. « La recherche exhaustive que nous avons faite ne ressemble en rien à ce qu’on enseigne dans les académies ! » Asteroid City prendra l’affiche le 23 juin au Québec.

Une sélection à Cannes pour Jim Jarmusch… musicien !

PHOTO JOEL C RYAN/INVISION/ASSOCIATES PRESS Cette année, Jim Jarmusch est présent au Festival de Cannes à titre de musicien.

Formant un duo de rock alternatif avec son comparse Carter Logan, Jim Jarmusch est à Cannes non pas à titre de cinéaste, mais en tant que musicien. Son groupe Sqürl a en effet imaginé la musique de quatre courts métrages muets réalisés dans les années 1920 par Man Ray. Présentés dans le cadre de Cannes Classics, Le retour à la raison (1923), Emak-Bakia (1926), L’étoile de mer (1928) et Les mystères du château du Dé (1929) sont réunis dans un programme conçu pour former une œuvre artistique unique. D’une autre façon, le réalisateur d’Only Lovers Left Alive est aussi présent dans Les feuilles mortes, le film d’Aki Kaurismäki en lice pour la Palme d’or. Le cinéaste finlandais a en effet utilisé dans son film un extrait de The Dead Don’t Die, le plus récent long métrage de Jim Jarmusch qui, en 2019, avait ouvert le Festival de Cannes.

Venise se prépare

PHOTO FOURNIE PAR ENTRACT FILMS Si Ferrari, de Michael Mann, est sélectionné, Adam Driver pourrait bien se retrouver de nouveau à la Mostra de Venise.

Le 76e Festival de Cannes n’est pas encore terminé que les spéculations vont déjà bon train pour la 80e Mostra de Venise, laquelle aura lieu à la fin de l’été. Selon le journal spécialisé britannique Screen, le directeur artistique Alberto Barbera devrait en principe jeter son dévolu sur les nouveaux films de Yorgos Lanthimos (Poor Things avec Emma Stone), Matteo Garrone (Io Capitano), Pablo Larraín (El Conde, comédie sombre sur Augusto Pinochet), Bradley Cooper (Maestro sur Leonard Bernstein), Michael Mann (Ferrari avec Adam Driver) et Luca Guadagnino (Challengers avec Zendaya et Josh O’Connor). Priscilla, de Sofia Coppola, et Napoleon, superproduction réalisée par Ridley Scott, sont aussi pressentis.