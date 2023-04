La réalisatrice Greta Gerwig, les acteurs America Ferrera, Ryan Gosling et Margot Robbie s’expriment sur scène lors de la présentation du studio Warner Bros Pictures pendant CinemaCon

Warner présente sa version de Barbie et ses nouveaux superhéros

(Las Vegas) Le studio Warner Bros, qui célèbre son 100e anniversaire, a dévoilé mardi au CinemaCon un programme chargé pour les salles américaines, avec en têtes d’affiche sa vision de la poupée « Barbie » et plusieurs films de superhéros issus de l’univers DC Comics.

Andrew MARSZAL Agence France-Presse

Le poids lourd d’Hollywood a profité de cette grand-messe des propriétaires de salles de cinéma, qui se tient chaque année à Las Vegas, pour rassurer des exploitants encore convalescents, malgré un retour progressif du public après la pandémie.

« Nous ne voulons pas faire des films destinés uniquement au streaming », a lancé le nouveau PDG David Zaslav, qui a supervisé la fusion de Warner avec Discovery l’an dernier.

Si son prédécesseur a été critiqué pour avoir produit des films directement diffusés sur le service de streaming du groupe, HBO Max, M. Zaslav assure désormais que Warner « n’est pas pressé d’amener les films » sur cette plateforme.

Le studio a également présenté son titre de l’été, la comédie Barbie.

Cette réinterprétation de l’univers onirique et rose de la fameuse poupée blonde doit sortir le 21 juillet. Avec dans le rôle de la figurine à l’inlassable sourire et aux mensurations irréalistes, l’actrice américaine Margot Robbie, qui décide de gratter le vernis de son monde trop parfait et s’échappe à Los Angeles.

« Tout le monde connaît Barbie, mais elle n’avait jamais été portée à l’écran auparavant », a résumé la réalisatrice Greta Gerwig. La cinéaste a expliqué livrer une vision de la poupée influencée par l’univers du Magicien d’Oz et la musique disco.

Le tournage a confiné au « délire », a ajouté Ryan Gosling, qui joue le rôle de Ken, l’éternel prétendant de Barbie à la plastique irréprochable. « Je me suis décoloré les cheveux, je me suis rasé les jambes, j’ai porté des tenues en néon sur mesure et j’ai fait du roller sur Venice Beach. »

La Couleur Pourpre

Warner finance également un remake du flamboyant La Couleur Pourpre de Steven Spielberg. Après son mélo de 1985, le réalisateur livre une nouvelle version de ce film, qui raconte l’histoire de femmes noires victimes de violences sexuelles et de racisme dans l’Amérique sudiste profonde du début du XXe siècle.

Le long métrage, attendu pour Noël, prend cette fois la forme d’une comédie musicale, après l’adaptation à Broadway du roman éponyme d’Alice Walker, sur lequel est basé l’intrigue.

« Le facteur musical est tellement dynamique » que cela devrait plaire au public, a promis la présentatrice Oprah Winfrey, co-productrice du film après avoir joué dans le premier-une prestation qui lui avait valu une nomination pour l’Oscar du meilleur second rôle féminin.

L’acteur Timothée Chalamet a quant à lui présenté deux nouveaux films de Warner qui repose sur ses épaules.

D’abord, Wonka, où il incarne une version jeune et idéaliste du chocolatier Willy Wonka créé par l’écrivain britannique Roald Dahl. Le film, prévu pour décembre, l’a poussé à « nager dans des piscines de véritable chocolat ».

Puis le deuxième volet de Dune, l’adaptation de Denis Villeneuve du roman de science-fiction culte de Frank Herbert. Le film doit sortir en novembre, avec au casting Austin Butler, Léa Seydoux, Christopher Walken et Florence Pugh.

Univers DC Comics

Warner a également profité de cette présentation pour mettre en avant ses superhéros issus de l’univers DC Comics.

Le studio vient de se doter d’un « plan sur 10 ans » pour ses franchises, incluant notamment Batman et Superman, a expliqué M. Zaslav.

Sous son office, Warner a notamment débauché James Gunn, du rival Marvel. Le scénariste et réalisateur des Gardiens de la Galaxie, supervise désormais sa division DC Studios et doit notamment diriger un nouveau Superman : Legacy, prévu pour 2025.

Car si les superhéros issus de l’univers DC sont populaires, les films ont récemment rencontré divers problèmes de production et de changements de casting. Ils souffrent aussi de la concurrence avec les cartons de Marvel, qui battent des records de recettes.

Cette année, Warner doit sortir The Flash, Blue Beetle et un deuxième volet d’Aquaman, son superhéros océanique. Des films produits avant sa fusion, mais qui devraient permettre de faire « parfaitement » la transition avec le nouveau plan élaboré par le studio à partir de 2024, a assuré James Gunn.