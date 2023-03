Winnie-the-Pooh : Blood and Honey

La sortie du film d’horreur annulée à Hong Kong

(Hong Kong) Le film d’horreur Winnie-the-Pooh : Blood and Honey (Winnie l’ourson : du sang et du miel) ne sortira pas à Hong Kong et à Macau, a annoncé le distributeur mardi à quelques jours de la sortie prévue.