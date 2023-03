Le prix Luc-Perreault de l’Association québécoise des critiques de cinéma (AQCC), récompensant le meilleur long métrage québécois de 2022, a été remis à Geographies of Solitude de Jacquelyn Mills et produit par Rosalie Chicoine Perreault.

Le prix, assorti d’une bourse de 2000 $, a été remis dans le cadre de la remise de prix des Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC).

Geographies of Solitude propose « une immersion dans le riche écosystème de l’île de Sable et dans la vie de Zoe Lucas, une naturaliste et une environnementaliste qui habite cette parcelle de terre isolée dans le nord-ouest de l’Atlantique depuis plus de 40 ans », peut-on y lire dans le communiqué de l’AQCC.

Le film avait été présenté en première mondiale à la 72e Berlinale en 2022 où il avait remporté trois prix dans la section Forum. Le film a également gagné le prix du Meilleur film canadien à Hot Docs en 2022 et été sélectionné par plus d’une trentaine de festivals et d’évènements internationaux depuis sa première.

Ce premier long métrage de Jacquelyn Mills est le sixième documentaire de l’histoire de l’Association québécoise des critiques de cinéma à remporter ce prix (AQCC). Depuis 2012, le prix est nommé en l’honneur de Luc Perreault, décédé en 2007. M. Perreault a travaillé près de 40 ans à La Presse, où il fut journaliste et critique de cinéma de 1968 jusqu’à sa retraite, en 2005.

Les quatre autres finalistes en 2022 étaient Cette maison de Miryam Charles, Falcon Lake de Charlotte Le Bon, Un été comme ça de Denis Côté et Viking de Stéphane Lafleur.