Lucien Ratio, Marc-Antoine Marceau, Catherine Brunet, Benoît Drouin-Germain et Éric K. Boulianne, de la distribution de Farador

Le long métrage Farador était présenté aux Rendez-vous Québec Cinéma, samedi soir. L’équipe du film et le public étaient invités à revêtir leurs plus beaux habits médiévaux, le film mettant en scène de jeunes adultes adeptes de Donjons et Dragons.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Certains participants à la soirée avaient mis le paquet, contribuant à l’ambiance bien spéciale sur le tapis bleu.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Farador est une comédie fantastique adaptée d’un court métrage sorti en 2006. Il s’agit d’une coproduction Canada-Belgique.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La première marquait aussi la clôture des Rendez-vous Québec Cinéma, qui anime les salles montréalaises depuis le 22 février.