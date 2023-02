Céline Dion chante et joue la comédie dans Love Again

Céline Dion chante et donne la réplique à Priyanka Chopra et Sam Heughan dans la bande-annonce du film américain Love Again, qui vient d’atterrir en ligne.

La chanteuse joue son propre rôle dans cette comédie romantique écrite et réalisée par Jim C. Strouse (Grace is Gone), qui doit sortir en salle le 12 mai, juste à temps pour la fête des Mères.

D’une durée de 2 minutes 45 secondes, la bande-annonce de Love Again (en français, Aimer à nouveau) met de l’avant la ballade en puissance It’s All Coming Back To Me Now, un succès souvenir de 1996, ainsi qu’une nouvelle chanson de Céline Dion au titre pour l’instant inconnu. L’artiste québécoise apparaît dans quelques séquences du montage, qui laisse présager une comédie romantique conventionnelle.

En entrevue avec People, Céline Dion a déclaré qu’elle avait eu beaucoup de plaisir à participer au tournage du long métrage des studios Sony Pictures. « Et pour mon tout premier film, d’apparaître aux côtés des beaux et talentueux acteurs Priyanka Chopra et Sam Heughan, c’est une chance que je vais chérir pour toujours », a-t-elle ajouté.

Inspiré d’un long métrage allemand à succès de 2016, intitulé Text Fur Dich, lui-même adapté d’un roman de l’écrivaine Sofie Cramer, Love Again raconte l’histoire de Mira (Chopra), une femme qui, pour alléger ses souffrances après avoir perdu son fiancé de manière tragique, commence à envoyer des messages textes romantiques au numéro de téléphone du défunt… lequel a été réassigné à quelqu’un d’autre, un journaliste (Heughan) chargé de brosser le portrait de Céline Dion. Ce dernier reçoit d’ailleurs un premier message texte lors d’une conférence de presse donnée par l’interprète.

Plus tard, on peut voir la diva de Charlemagne composer le numéro de Mira et dire : « Bonjour, c’est Céline Dion. » Convaincue qu’il s’agit d’une blague, la jeune femme répond : « C’est ça oui. Et moi, je suis Mariah Carey. »

Céline Dion, qui n’a pas lancé de nouveau matériel depuis l’album Courage, en 2019, a enregistré de nouvelles pièces pour Love Again, rapporte People. « Je crois que c’est une merveilleuse histoire pleine de bons sentiments, et j’espère que les gens vont l’aimer et qu’ils vont aimer les nouvelles chansons aussi », a commenté la reine de Las Vegas.

Pour Céline Dion, 54 ans, il s’agit d’une première véritable incursion au grand écran. En 2014, elle est apparue dans Opération Muppets (Muppets Most Wanted).

Son seul rôle dramatique remonte à 1991, dans Des fleurs sur la neige, une minisérie québécoise en quatre épisodes diffusée à Radio-Canada.

Céline Dion a récemment révélé qu’elle était atteinte d’un trouble neurologique rare qui l’empêche de remonter sur scène.