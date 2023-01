Netflix a dévoilé mercredi sa liste des nouveaux longs métrages pour 2023. La plateforme ajoutera 49 titres à son catalogue.

Parmi les films les plus attendus au cours des prochains mois, mentionnons The Killer, un drame réalisé par David Fincher avec entre autres Michael Fassbender et Tilda Swinton (le 10 novembre). Le premier film de Dev Patel, Monkey Man ; Maestro ; le film de Bradley Cooper sur Leonard Bernstein ; et Rustin, un biopic réalisé par George C. Wolfe sur le stratège et proche conseiller de Martin Luther King, Jr, Bayard Rustin, à l’origine de la Marche sur Washington de 1963. En tant qu’homme noir ouvertement gai, le militant a été rayé du mouvement des droits civiques qu’il a contribué à construire. Colman Domingo et Chris Rock font partie de la distribution.

Le cinéaste archi doué Wes Anderson portera à l’écran des nouvelles de l’écrivain Roald Dahl (Charlie and the Chocolate Factory). Son film n’a pas encore de titre et mettra en vedette Benedict Cumberbatch, Dev Patel et Ralph Fiennes. Leave the World Behind, un thriller avec Julia Roberts, Ethan Hawke et Mahershala Ali sera offert sur la plateforme dès le 8 décembre. Un mois avant, une nouvelle comédie avec Nicole Kidman, Joey King et Zac Efron, intitulée A Family Affair, est prévue en novembre.

Le film d’action Rebel Moon de Zack Snyder sera la grande nouveauté Netflix de Noël 2023. Son lancement a été fixé au 22 décembre.

La liste des longs métrages de Netflix s’est réduite par rapport à 2022, où 86 films avaient été annoncés. Une bande-annonce présentant le programme 2023 de Netflix avec les dates à retenir peut être visionnée.

Avec Deadline