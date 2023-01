Top Gun : Maverick vient de passer à la vitesse supérieure dans la course aux Oscars. La superproduction de haut vol est finaliste pour la plus haute distinction de la Producers Guild of America, aux côtés de The Fabelmans, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All At Once et Tár, a annoncé l’organisation jeudi.

Lindsey Bahr Associated Press

La veille, les réalisateurs de ces cinq mêmes longs métrages se retrouvaient en lice pour le prix de la meilleure réalisation remis par la Guide des réalisateurs.

La Guilde des producteurs nomme chaque année 10 films pour le prix Darryl F. Zanuck du meilleur producteur de films cinématographiques. Les productions Avatar : The Way of Water, Black Panther : Wakanda Forever, Elvis, Glass Onion : A Knives Out Mystery et The Whale ont également été sélectionnées.

Les choix de la Guilde des producteurs sont généralement un bon prédicteur pour la soirée des Oscars. L’année dernière, l’association a récompensé les équipes de production de CODA, Encanto et Summer of Soul, qui ont tous remporté des Oscars dans leurs catégories respectives.

Les dix films nommés par la PGA cette année ont tous été réalisés par des hommes, ce qui laisse de côté les longs métrages acclamés de réalisatrices comme The Woman King (de Gina Prince-Bythewood) et Women Talking (de Sarah Polley). Le film Babylon de Damien Chazelle n’a pas non plus été retenu.

La PGA récompense également les émissions de télé. Parmi les séries dramatiques sélectionnées figurent Andor, Better Call Saul, Ozark, Severance et The White Lotus. Les séries comiques en lice sont Abbott Elementary, Barry, The Bear, Hacks et Only Murders in the Building.

La PGA, une organisation commerciale à but non lucratif, représente plus de 8500 producteurs travaillant dans le cinéma, la télévision et les nouveaux médias.

Les prix seront remis lors d’une cérémonie non télévisée à Los Angeles le 25 février, où Tom Cruise sera honoré du David O. Selznick Achievement Award.