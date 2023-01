(Toronto) Le drame père-fille Aftersun (Sous le soleil), de Charlotte Wells, a obtenu un grand coup de chapeau de la part de la Toronto Film Critics Association (TFCA), remportant quatre prix, dont celui du meilleur film.

Noel Ransome La Presse Canadienne

Le film a également été désigné meilleur premier long métrage et a valu à Charlotte Wells le prix de la meilleure réalisatrice et à la vedette Paul Mescal le prix du meilleur acteur. Cate Blanchett a remporté le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Tár.

Parmi les nommés pour le meilleur film, on retrouvait l’adaptation par Sarah Polley du roman de Miriam Toews, Women Talking (Ce qu’elles disent), et Everything Everywhere All at Once (Tout, partout, tout à la fois) par Daniel Scheinert et Daniel Kwan, surnommés The Daniels.

Le meilleur long métrage d’animation est allé à Turning Red, réalisé par Domee Shi de Toronto, qui porte sur une fille sino-canadienne qui doit composer avec la puberté en 2002 à Toronto.

Le prix emblématique de la TFCA comprend une récompense en argent de 100 000 $ pour le meilleur long métrage canadien, qui sera remis lors d’un gala à Toronto le 6 mars. Les finalistes recevront 5000 $ chacun.

Les nommés sont Brother, réalisé par Clement Virgo ; Riceboy Sleeps, d’Anthony Shim et Crimes of the Future (Les crimes du futur), de David Cronenberg.