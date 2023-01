Une cérémonie intime et privé à la mémoire du cinéaste Jean-Marc Vallée a eu lieu au mois de décembre dernier à Santa Monica, selon The Hollywood Reporter.

La cérémonie organisée par les garçons de Jean-Marc Vallée, Émile et Alex, réunissait des acteurs, auteurs, producteurs, techniciens et cadres de ses productions américaines Dallas Buyers Club, Big Little Lies, Sharp Objects et Wild.

Les participants de ce mémorial se sont rendus sur une plage de Santa Monica l’après-midi pour lui rendre hommage, vu qu’au moment de son décès, il y a un peu plus d’un an, les mesures sanitaires contre la COVID-19 étaient trop restrictives. L’évènement était soutenu financièrement par HBO et Searchlight.

« Il aimait venir à la plage quand il était en ville, a confié le producteur Nathan Ross au Hollywood Reporter. L’après-midi nous apparaissait comme le moment idéal pour lui rendre hommage. Même si ça fait un an, ceux qui étaient présents ressentent toujours une grande peine liée à sa perte. Son travail et sa personne nous manquent. »

Jean-Marc Vallée est décédé subitement le 25 décembre 2021 à la suite d’un malaise cardiaque, quelques minutes après être arrivé à sa résidence secondaire de Berthier-sur-Mer, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Le coroner avait conclu à une mort naturelle, causée par « une arythmie cardiaque fatale consécutive à une thrombose aiguë de la branche interventriculaire de l’artère coronaire gauche, secondaire à une athérosclérose coronarienne grave ».