Le film Le plongeur, adaptation du roman à succès homonyme, révèle aujourd’hui ses premières images. Réalisé par Francis Leclerc, le long métrage met en vedette Henri Picard (Cerebrum, Lou & Sophie, STAT) dans le rôle-titre, un étudiant en graphisme de 19 ans féru de métal et accro aux jeux de hasard.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

À l’hiver 2002, Stéphane devient plongeur dans un restaurant pour se sortir de l’endettement, non sans côtoyer de colorés collègues et une faune bigarrée. La bande-annonce de plus de deux minutes fait la part belle aux appareils de loterie vidéo, aux culs-secs qui cognent et à la cuisine du Trattoria. Les images sombres se concluent avec la chanson La nuit dérobée, des Chiens. « Les gens sont beaux l’après-midi/Mais Montréal est plus belle la nuit ». Le plongeur, roman autobiographique de Stéphane LaRue, a connu un succès fracassant à sa publication aux éditions Le Quartanier, en octobre 2016. Il a remporté le Prix des libraires du Québec et le prix Senghor du premier roman francophone l’année suivante. Eric K. Boulianne et Francis Leclerc ont coscénarisé le long métrage, qui doit prendre l’affiche en février 2023.