Glass Onion : A Knives Out Mystery

Un polar Netflix qui dresse des parallèles avec Elon Musk

(Los Angeles) Déjà homme le plus riche du monde, entrepreneur de la technologie et dirigeant de l’un des plus influents réseaux sociaux, Elon Musk pourrait, en plus, avoir inspiré le dernier film policier de Netflix, « Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés ».